Сім суден доставлять українське продовольство до Китаю, Туреччини, Італії, Іспанії та Румунії

Із українських портів у вівторок вийшли сім суховантажів із понад 170 тис. тонн продовольства, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"13 грудня сім суден покинули українські порти, вони перевозять загалом 170 634 тонни зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Дві суховантажні машини Sakarya (29 тис. тонн пшениці) і Lady Laguna (18,1 тис. тонн пшениці) прямують до Туреччини. Ще два судна DS Manatee (21 тис. тонн кукурудзи та 5 250 тонн соєвих бобів) та Rider (9 050 тонн соєвих бобів) взяли курс на Італію.

Суховантажі Lady Ayse та Mavka доставлять до Іспанії 10,5 тис. тонн соняшникового шроту та 6 250 тонн соняшникової олії відповідно. Судно Mavka переправить 6250 тонн соняшникової олії до Румунії. Суховантаж Chola Virtue прямує до Китаю з 65 234 тоннами кукурудзи.

У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

"Станом на 13 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 13 849 997 тонн. Загалом нині було дозволено рух 1096 суден: 546 на прибуття в українські порти та 550 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.