Окупанти обстріляли три прикордонні громади на Сумщині

Минулої доби російські окупанти обстріляли три прикордонні громади в Сумській області, загалом 28 прильотів, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог обстріляв Есманьську, Білопільську та Хотинську громади. Противник завдав 28 ударів по прикордонню", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, на територію Хотинської громади росіяни з безпілотника скинули дві вибухівки.

Білопільською громадою ворог вів мінометний обстріл. Було 8 прильотів.

В Есманській громаді окупанти випустили 18 снарядів із САУ у прикордонне село. Вибухи пошкодили приміщення пожежної частини та автомобіль у ній. Також постраждала будівля сільського клубу.