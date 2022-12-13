Події

20:55 13.12.2022

Потужність генерації е/е в Україні збільшилася на 1000 МВт

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Потужність генерації е/е в Україні збільшилася на 1000 МВт

Україна підключила додаткові 1000 МВт енергогенерувальні потужності, які мають бути розподілені між усіма регіонами та сприяти зменшенню обмежень споживання електрики, повідомив генеральний директор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Хороша новина - підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала +1000МВт", – написав Коваленко у своєму фейсбуці у вівторок увечері.

За його словами, сьогодні ситуація в Києві краща за вчорашню, хоча все ще залишається складною. Водночас він поки що не прогнозував, як саме збільшення генерації вплине на столицю, оскільки додану потужність має бути розподілено між всіма регіонами, проте припустив, що завдяки сьогоднішньому зростанню "світла стане більше".

Водночас він пояснив, що дефіцит зумовлений комплексною проблемою – і дефіцитом генерації, і не повною здатністю мереж її передавати.

"Тут насправді комплексно. Генерація зростає, але ще не до такого рівня, як була до обстрілів. Але навіть якби вона була повноцінною, її не змогли би передати через пошкодження мереж. Мережі ремонтуються, але це потребує часу", – пояснив голова YASNO.

Як повідомлялося з посиланням на Коваленка, 12 грудня Київ був обмежений в електроспоживання приблизно на третину (споживання столиці у мирний час становить орієнтовно 1500 МВт).

Унаслідок атак російських агресорів на інфраструктуру України, останні з яких відбулися 23 листопада та 5 грудня, в Україні було запроваджено жорсткі обмеження електроспоживання, кожна область щодня отримує ліміти споживання, внаслідок недотримання яких застосовуються аварійні чи екстрені відключення. Останніми днями ситуація посилюється несприятливими погодними умовами, що призводять до нових аварій та ускладнюють ремонти.

Теги: #енергетика #електроенергія

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