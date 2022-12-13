Рада створила ТСК з перевірки БЕБ

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) із перевірки та оцінки ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ),

Про це повідомив у телеграмі у вівторок парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос"), який очолив ТСК.

За відповідний проєкт постанови №8264 про утворення ТСК з розслідування можливих фактів порушень законодавства посадовими особами БЕБ, органів державної влади, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, проголосували 324 народні депутати.