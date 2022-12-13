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20:21 13.12.2022

Рада рекомендувала РНБО застосувати персональні санкції до спортсменів РФ

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Рада рекомендувала РНБО застосувати персональні санкції до спортсменів РФ

Верховна Рада рекомендувала Раді національної безпеки та оборони України застосувати персональні санкції до російських спортсменів.

Відповідний проєкт постанови №8245 про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав народні депутати підтримали 328 голосами на засіданні Верховної Ради у вівторок у Києві, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

У переліку спортсменів, до яких парламент запропонував застосувати персональні санкції, 56 прізвищ, серед яких гросмейстер Сергій Карякін, призер етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики Іван Куляк, дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, ексчемпіон світу з боксу Олександр Повєткін, триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, депутат Держдуми РФ Ірина Родніна, ексфутболіст, колишній капітан національної збірної України з футболу, асистент головного тренера ФК "Зеніт" Анатолій Тимощук (має українське громадянство).

 

 

 

Теги: #рада #рнбо #санкції

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