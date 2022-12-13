Події

14:36 13.12.2022

Зеленський виступить 15 грудня на засіданні Євроради - розмова з Мішелем

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Зеленський виступить 15 грудня на засіданні Євроради - розмова з Мішелем

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Євроради Шарлем Мішелем подякував йому за запрошення виступити на засіданні Європейської ради 15 грудня.

"Обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації формули миру. Вдячні за збільшення на EUR2 млрд Європейського фонду миру та розблокування нової фінансової програми обсягом EUR18 млрд. Відзначив необхідність швидкого схвалення 9-го пакету санкцій. Поінформував про прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Скоординували подальші кроки щодо руху України до членства в ЄС", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

 

Теги: #єврорада #зеленський

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