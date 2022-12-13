На сьогодні 16% оборонного бюджету Люксембургу виділено на воєнну допомогу Україні – прем'єр Беттель

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель заявляє, що на сьогодні 16% оборонного бюджету країни виділено безпосередньо на воєнну допомогу Україні.

"На сьогодні 16% оборонного бюджету Люксембургу виділено безпосередньо на воєнну допомогу Україні. І сама Україна визначає, на які потреби використати ці кошти", - сказав він на конференції на підтримку України у Франції у вівторок.

Крім того, Беттель наголосив, що міжнародні партнери мають допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно, і заявив, що Люксембург завжди буде разом із Україною.