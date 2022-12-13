Події

12:27 13.12.2022

На сьогодні 16% оборонного бюджету Люксембургу виділено на воєнну допомогу Україні – прем'єр Беттель

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Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель заявляє, що на сьогодні 16% оборонного бюджету країни виділено безпосередньо на воєнну допомогу Україні.

"На сьогодні 16% оборонного бюджету Люксембургу виділено безпосередньо на воєнну допомогу Україні. І сама Україна визначає, на які потреби використати ці кошти", - сказав він на конференції на підтримку України у Франції у вівторок.

Крім того, Беттель наголосив, що міжнародні партнери мають допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно, і заявив, що Люксембург завжди буде разом із Україною.

Теги: #люксембург #військова_допомога

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