Події

11:54 13.12.2022

Зеленський ініціює місії ЄС на об'єкти критичної енергоінфраструктури

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Зеленський ініціює місії ЄС на об'єкти критичної енергоінфраструктури

Президент України Володимир Зеленський закликає Євросоюз за аналогією з постійними спостережними місіями МАГАТЕ на всі українські атомні електростанції направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України.

"Такі місії ЄС можуть стати чинником стабілізації ситуації та належного міжнародного контролю", - заявив глава держави на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі у вівторок.

Він наголосив, що від цих об'єктів прямо залежить стабільність "усього нашого енергорегіону".

Як раніше зазначав прем'єр України Денис Шмигаль, унаслідок восьми хвиль російських ракетних ударів, у яких також використовувалися дрони-камікадзе, було пошкоджено всі теплові й гідроелектростанції в країні, а також близько 40% об'єктів високовольтної мережі.

Теги: #магате #енергетика #зеленський

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