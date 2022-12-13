Зеленський ініціює місії ЄС на об'єкти критичної енергоінфраструктури

Президент України Володимир Зеленський закликає Євросоюз за аналогією з постійними спостережними місіями МАГАТЕ на всі українські атомні електростанції направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України.

"Такі місії ЄС можуть стати чинником стабілізації ситуації та належного міжнародного контролю", - заявив глава держави на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі у вівторок.

Він наголосив, що від цих об'єктів прямо залежить стабільність "усього нашого енергорегіону".

Як раніше зазначав прем'єр України Денис Шмигаль, унаслідок восьми хвиль російських ракетних ударів, у яких також використовувалися дрони-камікадзе, було пошкоджено всі теплові й гідроелектростанції в країні, а також близько 40% об'єктів високовольтної мережі.