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09:47 13.12.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 500 військових, дві ББМ і дві артсистеми - Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 500 військових, дві ББМ і дві артсистеми - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягнули майже 500 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок вівторка, 13 грудня, становлять близько 95 тис. 260 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні дві бойові броньовані машини (ББМ), дві артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), п'ять одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами) й одну одиницю спеціальної техніки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 2966 танків, 5930 ББМ, 1931 артсистему, 404 РСЗВ, 211 засобів протиповітряної оборони, 4549 автомобілів і автоцистерн, 170 одиниць спецтехніки та 16 суден.

Знищено 281 літак і 264 вертольоти, збито 1617 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і 592 крилатих ракети окупантів.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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