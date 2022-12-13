Окупанти з мінометів і артилерії за добу обстріляли чотири райони Харківщини - голова ОВА

Російські війська за добу з мінометів і артилерії обстріляли чотири райони Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Зокрема, на куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектра артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих.

У ніч на вівторок окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янську. Ракета влучила у двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівлю повністю зруйновано. Обійшлося без постраждалих.

Синєгубов також повідомив, що триває розмінування, зокрема, сапери протягом доби знешкодили 193 вибухонебезпечні предмети.