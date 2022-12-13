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08:11 13.12.2022

Україна розраховує на продовження військової, санкційної та фінансової підтримки Франції - Шмигаль

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Україна розраховує на продовження військової, санкційної та фінансової підтримки Франції - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі зі своєю французькою колегою Елізабет Борн заявив, що розраховує на продовження військової, санкційної та фінансової підтримки України Францією.
"Закликав французький уряд долучитися до реалізації Плану швидкого відновлення України. У цьому контексті обговорили допомогу в постачанні енергетичного обладнання. Розраховуємо, що Франція продовжить військову, санкційну, а також фінансову підтримку", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За його словами, зокрема, ця підтримка здійснюватиметься за допомогою державних гарантій своєму бізнесу для інвестицій в Україну.
Шмигаль також подякував Франції за всебічну допомогу в протидії російській агресії.
"Чітка послідовна позиція Парижа стала драйвером надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Очікуємо, що Франція і в майбутньому сприятиме прогресу в реалізації євроінтеграційного треку", - зазначив український прем'єр.

Теги: #україна #підтримка #франція #шмигаль

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