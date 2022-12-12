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20:59 12.12.2022

Зеленський запропонував Росії розпочати виведення військ з території України на Різдво

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Зеленський запропонував Росії розпочати виведення військ з території України на Різдво

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю здійснити крок до дипломатичного врегулювання, який полягає у початку виведення російських військ із міжнародно визнаної території України на Різдво.

"Пропонуємо Росії здійснити конкретний і змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про який у Москві так часто говорять. Попереду свята - це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії", - заявив Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед лідерами країн G7 у понеділок.

"Було б правильним саме на це Різдво розпочати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України", - додав він.

Якщо Росія здійснить це, як зазначив президент, то буде забезпечено і надійне зупинення бойових дій.

Зеленський також наголосив, що "відповідь із Москви покаже, чого там насправді хочуть - подальшого протистояння зі світом або, нарешті, завершення агресії".

"Окупант повинен піти. І це обов'язково станеться. Я не бачу причин, чому б Росії не зробити це зараз – на Різдво", – резюмував глава держави.

 

 

 

Теги: #росія #війська #різдво #виведення

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