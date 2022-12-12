У G7 заявляють, що прагнуть задовольнити нагальні фінансові потреби України

Країни G7 активізують зусилля, щоб задовольнити нагальні фінансові потреби України, повністю підтримують зусилля щодо забезпечення фінансової стабільності та відновлення цієї країни, йдеться у заяві, поширеній у понеділок.

"На підставі наших зобов'язань, схвалених дотепер, ми продовжимо стимулювати міжнародну підтримку, щоб задовольнити нагальні фінансові потреби України у короткостроковій перспективі. Ми попросимо наших міністрів фінансів скликати зустріч найближчим часом, щоб обговорити спільний підхід до скоординованої підтримки бюджету у 2023 році" , - зазначається у документі, опублікованому після онлайн-консультацій лідерів країн G7.

"Ми підтверджуємо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) має відігравати центральну роль у цих зусиллях", - наголошується у заяві.

У ньому також йдеться, що країни G7 "твердо підтримують зусилля щодо забезпечення негайної фінансової стабільності України", а також щодо її відновлення та реконструкції "у напрямку до сталого, успішного та демократичного майбутнього відповідно до її європейського шляху".

Крім того, країни G7 обіцяють підтримувати та посилювати економічний тиск на Росію.

"Ми, як і раніше, віддані нашим безпрецедентним скоординованим санкційним заходам... Ми підтримуватимемо і посилюватимемо економічний тиск на Росію і тих, хто ухиляється і підриває наші обмежувальні заходи", - йдеться в ньому.

Учасники "сімки" також нагадали про набуття чинності раніше у грудні "стелі цін" на російську нафту і закликали країни використати цей механізм.

5 грудня набуло чинності рішення країн G7, Євросоюзу та Австралії встановити верхню межу цін на нафту з Росії на рівні $60 за барель. Цей захід передбачає заборону для компаній із країн, що беруть участь у цій ініціативі, на надання послуг з транспортування російської нафти морським шляхом, а також її страхування, брокерські послуги та фінансування операцій. При цьому ці обмеження не діють, якщо нафта продається за ціною не вищою за встановлену стелю.

Згідно з домовленістю ЄС, країн G7 та Австралії, зафіксована нині гранична ціна з часом змінюватиметься.

Також 5 грудня набуло чинності ухвалене раніше рішення про ембарго на постачання морським шляхом російської нафти з РФ до ЄС.