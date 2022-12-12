Події

20:27 12.12.2022

На Донеччині під час робіт із розмінування загинули троє піротехніків ДСНС, ще двоє дістали поранень

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На Донеччині під час робіт із розмінування загинули троє піротехніків ДСНС, ще двоє дістали поранень

Троє піротехніків ДСНС загинули і ще двоє дістали поранень під час проведення робіт із розмінування на Донеччині у понеділок, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП (аварійно-рятувальний загін спеціального призначення - ІФ-У) Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що ще двох піротехніків поранено, лікарі борються за їхнє життя.

 

Теги: #загибель #донеччина #піротехніки

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