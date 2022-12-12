ЄС поки не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, продовжує працювати над ним

Євросоюз поки що продовжує працювати над дев'ятим пакетом антиросійських санкцій, повідомив у понеділок голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"З цього питання ми надамо більше деталей пізніше. Нам потрібно продовжити роботу", – сказав Боррель на пресконференції.

"Ми обговорили, але поки що не погодили санкційний пакет проти Кремля", - додав він.

При цьому Боррель висловив сподівання, що "угоди вдасться досягти цього тижня".

Боррель додав, що в ЄС узгодили ту частину майбутнього санкційного пакета, в якій йдеться про фізособи та деякі організації. За його словами, їх у "чорному списку", що готується, буде близько 200. Зокрема, йтиметься про санкції щодо оборонного, юридичного секторів, Думи, Ради Федерації.

Раніше повідомлялося, що дев'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ все ще перебуває на стадії узгодження, оскільки главам МЗС країн ЄС необхідно домогтися згоди щодо низки питань.

До нового санкційного пакета можуть потрапити 144 фізособи. Також ЄС збирається заморозити активи Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК), медіахолдингу "Національна медіагрупа", державної телекомпанії АНО "ТБ-Новини" та Фонду стратегічної культури у Москві. Крім того, Брюссель планує відкликати ліцензії на мовлення у країнах ЄС біля трьох каналів - НТВ, "Росії 1" та РЕН ТБ.

Крім цього, новий пакет санкцій, як очікується, передбачатиме заборону на продаж товарів подвійного призначення 169 російським компаніям та заморожування активів двох банків: МКБ та Далекосхідного банку.