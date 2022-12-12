Події

16:56 12.12.2022

Я щодня опікуюся менеджментом війни – Зеленський у шоу Леттермана

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Я щодня опікуюся менеджментом війни – Зеленський у шоу Леттермана

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "з ранку до ночі сім днів на тиждень" опікується "менеджментом війни".

"Щодня я опікуюся менеджментом війни, державним управлінням України. З ранку до ночі сім днів на тиждень", - сказав він в інтерв'ю відомому коміку Дейву Леттерману, який вийшов у понеділок на платформі Netflix.

Відповідаючи на запитання про свій робочий графік, Зеленський сказав: "Прокидаюся о 6-й, іноді о 5:30 ранку. Якщо щось термінове – від телефонного дзвінка. Потім маю військову нараду. Пропускаю душ, але тут я дуже звичайна людина, навряд чи вас здивую".

Найприємнішими моментами Зеленський назвав, "коли я можу поспілкуватися з дітьми телефоном або з дружиною. Такі розмови – це момент, коли я можу видихнути".

Він також високо оцінив поїздку першої леді України Олени Зеленської до США. "Був момент, коли нас непокоїло уповільнення підтримки, інформаційний вакуум та брак ППО. І вона як мати була занепокоєна. Ми отримали відповідь від наших партнерів, що так, ми вас зрозуміли. Її візит був дуже важливий. Багато коштів було виділено на будівництво бомбосховищ у школах. Це спрацювало", – сказав президент України.

Теги: #війна #зеленський

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