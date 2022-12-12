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12:03 12.12.2022

До посольства України в Греції вранці надійшов закривавлений пакет

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До посольства України в Греції вранці надійшов закривавлений пакет

До посольства України в Греції вранці надійшов закривавлений пакет, грецька поліція розпочала слідчі дії, повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така сама, як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії", - написав він у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що очікують також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

Загалом уже 33 випадки погроз у 17 країнах: один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

"Як сказав Дмитро Кулеба, хоч би як намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. Працюємо на перемогу", - зазначив Ніколенко.

Теги: #посольство #пакет #греція

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