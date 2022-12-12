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10:18 12.12.2022

Окупанти втратили за добу в Україні понад 600 військових, 24 танки й артсистему - Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили за добу в Україні понад 600 військових, 24 танки й артсистему - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягнули близько 620 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок понеділка, 12 грудня, становлять близько 94 тис. 760 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 24 танки, вісім бойових броньованих машин (ББМ), одну артилерійську систему та чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, чотири одиниці автомобільної техніки (зокрема й цистерни з паливно-мастильними матеріалами), дві одиниці спеціальної техніки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 2966 танків, 5928 ББМ, 1929 артсистем, 397 РСЗВ, 211 засобів протиповітряної оборони, 4544 автомобілі й автоцистерн, 169 одиниць спецтехніки та 16 суден. Знищено 281 літак і 264 вертольоти, збито 1617 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і 592 крилаті ракети.

Теги: #рф #війна #втрати

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