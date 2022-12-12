У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, троє – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, ще 3 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 11 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Великій Новосілці. Ще 3 людини в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у понеділок уранці.