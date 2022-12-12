Окупанти обстріляли громади Нікопольського району

У ніч проти понеділка окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни тероризували "Градами", "Ураганами" та важкою артилерією дві громади – Нікопольську та Марганецьку. Направили туди не менше 30 снарядів. Минулося без загиблих і поранених. Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території –з'ясовують деталі обстрілів", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у понеділок уранці.