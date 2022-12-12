Події

07:26 12.12.2022

До Мукачева прибув перший поїзд із початку війни зі словацького Кошице

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До Мукачева прибув перший поїзд із початку війни зі словацького Кошице

У неділю з Кошице (Словаччина) прибув перший з початку повномасштабного вторгнення рейс, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Перший із початку повномасштабного вторгнення рейс зі словацького Кошице прибув до українського Мукачева: 30 перших пасажирів провели в дорозі трохи більше часу через хуртовини, але вже відігріваються кийзликами", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначається, що поїзд зупинятиметься в Чєрна-над-Тисою та у Чопі — "новому залізничному хабі Закарпаття з рейсами до Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Ужгорода".

На станції Мукачево посадка відбуватиметься з окремої платформи: "при виході з вокзалу ліворуч до 10 хвилин пішки до західної платформи".

Розклад рейсу:

№960/961 Кошице — Мукачево о 08:46, прибуття о 14:00;

№962/963 Кошице — Мукачево об 11:46 та прибуття о 16:53;

З Мукачево - о 14:48 та 18:16 прибуватиме о 18:17 та 21:33 відповідно.

Через Чоп:

у напрямку Мукачева — о 12:00 та 14:51;

у напрямку Кошице – о 16:13 та 19:26.

 

 

 

Теги: #поїзд #укрзалізниця #словаччина

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