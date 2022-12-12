Події

07:15 12.12.2022

Чотири судна доставлять продовольство з України до Саудівської Аравії, ОАЕ, Єгипту, Греції, Іспанії та Нідерландів

1 хв читати
Чотири судна доставлять продовольство з України до Саудівської Аравії, ОАЕ, Єгипту, Греції, Іспанії та Нідерландів

Із українських портів у неділю вийшли чотири суховантажні машини з майже 185 тис. тонн продовольства, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"11 грудня чотири судна вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 184 900 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Суховантаж Jaguar Max доставить 28 тис. тонн ріпаку до Греції та 40 тис. тонн пшениці до Іспанії. Судно Ioannis K перевозить 66 тис. тонн кукурудзи до Нідерландів, судно Rubymar - 35 тис. тонн пшениці до Єгипту. Судно Lady Youmna переправить 4 тис. тонн олії до Саудівської Аравії та 11,9 тис. тонн до ОАЕ.

У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

В українські порти також прямують три суховантажні машини, які в неділю пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 11 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 13 679 363 тонни. Загалом нині було дозволено рух 1083 суден: 540 на прибуття в українські порти та 543 - на вихід із них", - повідомили у СКЦ.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:56 12.12.2022
Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням США

Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням США

01:21 12.12.2022
Україна візьме участь у саміті G7 – Зеленський після розмови з Байденом

Україна візьме участь у саміті G7 – Зеленський після розмови з Байденом

00:59 12.12.2022
Зеленський обговорив з Байденом відновлення енергосистеми та допомогу у формуванні системи ППО

Зеленський обговорив з Байденом відновлення енергосистеми та допомогу у формуванні системи ППО

22:12 11.12.2022
На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули відновлення енергетики – Зеленський

На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули відновлення енергетики – Зеленський

21:15 11.12.2022
Швеція розширюватиме підтримку Україні

Швеція розширюватиме підтримку Україні

12:23 11.12.2022
Німеччина гарантує поставки Україні більше зброї та боєприпасів - посол

Німеччина гарантує поставки Україні більше зброї та боєприпасів - посол

07:35 11.12.2022
Чотири судна доставлять українське продовольство до Бельгії, Італії та Португалії

Чотири судна доставлять українське продовольство до Бельгії, Італії та Португалії

19:35 10.12.2022
Рада ЄС схвалила допомогу Україні у розмірі 18 млрд євро

Рада ЄС схвалила допомогу Україні у розмірі 18 млрд євро

08:18 10.12.2022
Витрати українців за кордоном у 2022 році зросли втричі – голова НБУ

Витрати українців за кордоном у 2022 році зросли втричі – голова НБУ

08:17 10.12.2022
Повітряні сили ЗСУ збили 10 із 15 дронів "Shahed" над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями

Повітряні сили ЗСУ збили 10 із 15 дронів "Shahed" над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна візьме участь у саміті G7 – Зеленський після розмови з Байденом

Зеленський обговорив з Байденом відновлення енергосистеми та допомогу у формуванні системи ППО

На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули відновлення енергетики – Зеленський

За добу противник завдав п’ять авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

Зеленський та Ердоган обговорили можливе розширення зернового коридору

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли громади Нікопольського району

До Мукачева прибув перший поїзд із початку війни зі словацького Кошице

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районі 11 населених пунктів

РНБО запровадила санкції проти семи священиків УПЦ

У неділю окупанти обстріляли Великописарівську громаду

12 грудня: Цей день в Україні та в світі

У Хорватії та Боснії і Герцеговині борються з наслідками повеней

Україна продовжуватиме звільняти території

За добу противник завдав п’ять авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

Зеленський та Ердоган обговорили можливе розширення зернового коридору

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА