У неділю окупанти обстріляли Великописарівську громаду

У неділю російські окупанти обстріляли територію Великописарівської громади, в результаті пошкоджено приватний будинок, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Близько полудня росіяни вели вогонь з мінометів 120 мм калібру по одному з прикордонних сіл. Було 6 прильотів. Пізніше ще 13 мін розірвалися на прикордонні. Обстріли пошкодили приватний будинок. Постраждалих серед людей не було", - написав голова ОВА у телеграм-каналі.