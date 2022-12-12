Події

06:54 12.12.2022

У неділю окупанти обстріляли Великописарівську громаду

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У неділю окупанти обстріляли Великописарівську громаду

У неділю російські окупанти обстріляли територію Великописарівської громади, в результаті пошкоджено приватний будинок, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Близько полудня росіяни вели вогонь з мінометів 120 мм калібру по одному з прикордонних сіл. Було 6 прильотів. Пізніше ще 13 мін розірвалися на прикордонні. Обстріли пошкодили приватний будинок. Постраждалих серед людей не було", - написав голова ОВА у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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