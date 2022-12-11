У Львові внаслідок негоди впало понад сто дерев - міськрада

119 дерев впали в неділю у Львові внаслідок негоди, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"На 15:30 дня у Львові через налипання мокрого снігу та обмерзання гілок у місті повалено 119 дерев. Також дві бригади КП "Львівсвітло" займаються ліквідацією поривів у вуличній електромережі", – цитують у повідомленні заступника мера Львова з питань ЖКГ Ірину Маруняк.

За її даними, внаслідок падіння дерев пошкоджено 10 автомобілів.

Наразі 84 повалених дерева прибрали.

За словами Маруняк, працівники КП "Львівелектротранс" чистять контактну мережу на маршрутах трамваїв №6 та №8.

"Трамваї і тролейбуси поки що на лінії не виходять. Зараз дощ припинився, і ми сподіваємося, що контактну мережу вдасться очистити від обмерзання", - додала посадова особа.

За даними міської влади, на вулицях Львова працюють 56 одиниць техніки та 1075 двірників.

Через налипання мокрого снігу та обмерзання контактних мереж сьогодні у Львові не курсує електротранспорт.