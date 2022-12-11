Затримується низка поїздів через негоду на заході України – УЗ
У неділю є кілька затримок поїздів через знеструмлення кількох ділянок і заледеніння контактної мережі, повідомляє "Укрзалізниця".
"Зима лютує на заході України, в Польщі та Словаччині, тому через знеструмлення кількох ділянок і заледеніння контактної мережі є кілька затримок:
№961 Кошице-Мукачево +1 год 35 хв;
№89 Київ-Перемишль + 2 год 38 хв;
№45 Харків-Ужгород + 2 год 47 хв;
№41 Дніпро-Трускавець + 2 год 34 хв;
№23 Київ-Хелм + 1 год 23 хв;
№93 Харків-Хелм + 1 год 23 хв;
№3 Запоріжжя-Ужгород + 1 год 20 хв;
№1 Харків-Івано-Франківськ + 54 хв;
№85 Львів-Запоріжжя + 46 хв.
Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, боротьба зі снігом в розпалі", - йдеться в повідомленні УЗ в телеграм-каналі.