Затримується низка поїздів через негоду на заході України – УЗ

У неділю є кілька затримок поїздів через знеструмлення кількох ділянок і заледеніння контактної мережі, повідомляє "Укрзалізниця".

"Зима лютує на заході України, в Польщі та Словаччині, тому через знеструмлення кількох ділянок і заледеніння контактної мережі є кілька затримок:

№961 Кошице-Мукачево +1 год 35 хв;

№89 Київ-Перемишль + 2 год 38 хв;

№45 Харків-Ужгород + 2 год 47 хв;

№41 Дніпро-Трускавець + 2 год 34 хв;

№23 Київ-Хелм + 1 год 23 хв;

№93 Харків-Хелм + 1 год 23 хв;

№3 Запоріжжя-Ужгород + 1 год 20 хв;

№1 Харків-Івано-Франківськ + 54 хв;

№85 Львів-Запоріжжя + 46 хв.

Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, боротьба зі снігом в розпалі", - йдеться в повідомленні УЗ в телеграм-каналі.