Події

07:47 11.12.2022

Окупанти вночі випустили понад 50 снарядів по трьох громадах Дніпропетровської області

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Окупанти вночі випустили понад 50 снарядів по трьох громадах Дніпропетровської області

У ніч проти неділі, 11 грудня, російські окупанти випустили понад 50 снарядів з "Градів" та артилерії по трьох громадах Дніпропетровської області, люди не постраждали, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни 6 разів за ніч обстріляли Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії. Вдарили по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів. Люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, у Червоногригорівській громаді побито 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, кілька господарських будівель та автомобілів, газопроводи та лінії електропередач. Без світла й води залишилося три села. Аварійні бригади вже розпочали роботу.

У Нікополі понівечено з десяток приватних будинків і господарських будівель, адміністративні та офісні споруди.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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