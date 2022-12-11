Чотири судна доставлять українське продовольство до Бельгії, Італії та Португалії

Українські порти в суботу залишили чотири суховантажних судна з кукурудзою, пшеницею та соняшниковим шротом, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"10 грудня чотири судна вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 143 480 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Два суховантажні судна Patricia V (60 965 тонн кукурудзи) і Agios Nikolaos (33 тис. тонн пшениці) прямують до Бельгії.

Судно Tina S переправить до Португалії 30015 тонн кукурудзи. Судно Inase доставить 19,5 тис. тонн соняшникового шроту до Італії.

У СКЦ зазначили, що "зерно, яке надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

В українські порти також прямують п'ять суховантажів, які в суботу пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 10 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 13 494 463 тонни. Загалом на даний момент було дозволено рух 1079 суден: 540 на прибуття в українські порти та 539 - на вихід із них", - повідомили у СКЦ.