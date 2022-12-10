Події

21:49 10.12.2022

Відновлення енергетичної інфраструктури Одеси та області може тривати два-три місяці

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Відновлення енергетичної інфраструктури Одеси та області може тривати два-три місяці

В Одеській ОДА повідомили про тривале відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури в Одесі і області, та бажаному виїзді родин, чиє житло повністю знаходиться на електропостачанні, виїхати за межі регіону.

"Сьогодні вранці ворог завдав підступного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині. Ситуація дуже складна. Без світла залишилися Одеса та майже весь Одеський район. Енергетики зробили все можливе та неможливе, щоб подати напругу на об'єкти критичної інфраструктури. Щоб у вас вдома була вода та тепло", – йдеться у повідомленні на фейсбуці у суботу ввечері.

В ОДА озвучили термін відновлення енергооб'єктів в області.

"За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб'єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж попередні рази після ворожих обстрілів. Йдеться не про дні, ба навіть тижні, і не виключено, що 2-3 місяці", - наголосили чиновники.

ОДА закликало родини, чиє житло повністю на електропостачанні виїхати за межі області.

"Ми розуміємо, наскільки складно такий тривалий час перебувати без електропостачання. Особливо тим сім'ям, чиє житло повністю на електропостачанні, у кого малі діти чи рідні похилого віку. Саме тому звертаємося до вас із проханням, якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії і ви можете тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, це варто зробити", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після завершення робіт із відновлення інфраструктури, енергокомпанія намагатиметься вмикати світло на нетривалий час.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що в ніч на суботу ворог завдав ударів іранськими ударними БПЛА "Шахед-136" по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях.

 

 

 

Теги: #одеса #електропостачання

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