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19:35 10.12.2022

Рада ЄС схвалила допомогу Україні у розмірі 18 млрд євро

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Рада ЄС схвалила допомогу Україні у розмірі 18 млрд євро

Рада Європейського Союзу затвердила пакет допомоги Україні на 2022 рік у розмірі 18 млрд євро, повідомляє прес-служба Ради.

“Пропозиція була прийнята Радою сьогодні у письмовій формі і буде передана до Європейського парламенту для можливого затвердження наступного тижня”, - зазначається у повідомленні.

“Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, зокрема й фінансово, стільки, скільки потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року”, - наголосив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Пакет передбачає структурне рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума кредиту, який буде надано Україні 2023 року, становитиме 18 млрд євро, а самі кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів. Гарантії щодо цього запозичення будуть надані або з бюджету ЄС або державами-членами.

Мета пакета полягає у наданні короткострокової фінансової допомоги, фінансуванні невідкладних потреб України, відновленні критично важливої інфраструктури та початковій підтримці сталого післявоєнного відновлення.

 

 

Теги: #україна #допомога #рада_єс

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