Україна очікує від Червоного Хреста більш конкретних і дієвих кроків щодо українських полонених – Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста на чолі із президентом МКЧХ Мір’яною Сполярич-Еггер, повідомляє пресслужба Офісу президента.

У ході зустрічі Єрмак зазначив, що російський агресор і далі чинить геноцид проти українців, завдаючи ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, внаслідок чого мільйони людей позбавлені електроенергії, водо- та газопостачання у зимовий період. Він також поінформував Мір'яну Сполярич-Еггер про формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським на саміті G20, яка, зокрема, передбачає обмін полоненими у форматі всіх на всіх.

Єрмак висловив нерозуміння пасивності, яку представники Міжнародного комітету Червоного Хреста демонструють щодо забезпечення прав полонених українців.

Дружина командира ОЗСП "Азов" Дениса Прокопенка Катерина, яка також була присутня на зустрічі, зазначила, що представники МКЧХ не приїжджають до українських полонених, які утримуються в незадовільних умовах. Вона закликала Червоний Хрест долучитися до встановлення місця перебування бранців, а також з'ясування потреб українців у медичному забезпеченні.

Військовий медик Мар'яна Мамонова, котра у вересні була звільнена з російського полону, у свою чергу зазначила, що жінкам у полоні дуже складно, адже їм не надають навіть елементарних засобів гігієни.

"Чоловікам там дуже важко, але жінкам ще важче. Вони позбавлені всіх засобів гігієни, немає достатньої кількості води, медичного огляду. Жінки страждають від психологічного насильства. Усі сподівалися, що за ці шість місяців полону прибудуть представники Червоного Хреста, які могли б захистити жінок", - розповіла вона.

Мамонова, яка під час перебування у полоні чекала на народження дитини, зазначила, що сподівалася на звільнення в пріоритетному порядку, але цього не сталося.

"Я була вагітна і сподівалася, що мене обміняє Червоний Хрест, тому що я медик, офіцер і вагітна жінка, яка відповідно до всіх конвенцій мала першою йти на обмін", - зазначила жінка.

Однак, за її словами, Червоний Хрест не брав участі ні в обміні, ні в наданні медичної допомоги пораненим українцям, які потрапили до ворожого полону.

"Прошу вашої допомоги, щоб там були представники, які могли б перешкодити насильству, жорстокому ставленню до жінок та чоловіків", – сказала вона.

Сестра морського піхотинця Сергія Волинського Тетяна Харько закликала МКЧХ докласти всіх зусиль, щоб окупанти припинили застосовувати силові методи впливу на полонених українців.

"Я хочу звернутися до вас як людина до людини. Адже у вас теж є брат, сестра, мати, батько. Допоможіть людям, які перебувають у полоні. Вони не заслуговують на те, що там переживають", – додала вона.

Сполярич-Еггер сказала, що обговорить з представниками організації можливі шляхи покращення умов утримання військовополонених та запобігання тортурам.

Вона зазначила, що згідно з нормами міжнародного права, МКЧХ не має повноважень для того, щоб йому в примусовому порядку давали дозвіл на відвідування місць утримання полонених.

"Ми щодня працюємо над тим, щоб проводити нашу діяльність із військовополоненими. Поки що ми здійснюємо її на різних рівнях. Ми намагаємося вести діалог і дуже сподіваємося, що зможемо розгорнути масштабну діяльність у цьому напрямку", – сказала Сполярич-Еггер.

У відповідь керівник Офісу президента наголосив, що Росія порушила всі міжнародні конвенції, тому посилання на норми міжнародного права в цьому контексті не є достатнім аргументом.

Єрмак зазначив, що російська агресія продемонструвала кризовий стан світової системи захисту прав людини. У такій ситуації міжнародні інститути, організації та їхні працівники не встигають реагувати на необхідність змін.

"Росія порушила всі можливі конвенції, зокрема, Женевську. Тому я не погоджуюсь із посиланнями на норми міжнародного права, коли ми маємо справу з країною, яка заперечує існування міжнародного права", – сказав він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що правозахисні організації мають змінити свою діяльність відповідно до актуальних вимог. Він висловив сподівання, що у роботі Червоного Хреста під керівництвом Сполярич-Еггер також відбудуться якісні зміни, і вона буде ефективна в сучасних умовах.

"Україна очікує від Червоного Хреста більш конкретних і дієвих кроків щодо звільнення полонених українців", – заявив він.

Єрмак зазначив, що українська влада докладатиме всіх зусиль і використовуватиме будь-які можливості, щоб повернути з полону кожну людину. Він висловив сподівання, що Міжнародний комітет Червоного Хреста під керівництвом Сполярич-Еггер зробить усе можливе, щоб отримати доступ до місць утримання українських полонених.