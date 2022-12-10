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18:47 10.12.2022

Окупанти здійснили чотири артобстріли Горлівки для залякування місцевих жителів, на Луганщині проводять превентивні заходи щодо боротьби з дезертирством – Генштаб ЗСУ

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Окупанти здійснили чотири артобстріли Горлівки для залякування місцевих жителів, на Луганщині проводять превентивні заходи щодо боротьби з дезертирством – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти на тимчасово окупованій території Луганської області проводять превентивні заходи, спрямовані запобіганню дезертирства російських військовослужбовців. У Горлівці противник залякує місцевих жителів обстрілами з артилерії, а у Бердянську посилили перевірки населення на блокпостах, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"З метою протидії численним випадкам дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганської області проводиться розсилка смс повідомлень абонентам мобільної мережі “Лугаком” з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Також наголошується, що на тимчасово окупованій території Донецької області, у м. Горлівка, з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи через підвищення ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони. Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста з артилерії калібру 152-мм.

На блокпостах навколо міста Бердянськ посилені контрдиверсійні заходи, зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ, перевірки цивільних осіб стали більш ретельними. Людей без місцевої реєстрації не пропускають у місто.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за поточну добу вразили 7 пунктів управління, 6 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та боєприпасів противника", – наголосили в Генштабі.

Українські військові підтверджують ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у місті Мелітополь. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

Теги: #війна #генштаб_зсу

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