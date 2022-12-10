Кулеба: позбавити Україну та всю міжнародну спільноту загрози з боку Росії стане стратегічною перемогою

Росія, яка не несе загрози країнам, стане стратегічною перемогою міжнародного співтовариства, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомила пресслужба МЗС України, він це сказав, виступаючи по відеозв'язку на World Policy Forum в Абу-Дабі (ОАЕ), організованому французьким Інститутом міжнародних відносин, IFRI.

"Повне відновлення територіальної цілісності України у межах кордонів, які були до лютого 2014 року, коли Росія напала та окупувала Крим, є обов’язковою умовою перемоги та не може бути предметом переговорів. Далі постає ширше питання: як досягти стратегічної перемоги не лише України, але і всієї міжнародної спільноти, змусивши Росію грати за правилами?" - зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що міжнародна спільнота здобуде стратегічну перемогу тоді, коли Росія гратиме за правилами. Якщо для цього потрібна зміна режиму, то росіянам доведеться пройти цю трансформацію, але це може відбутися лише зсередини. Водночас міжнародна спільнота може відіграти важливу роль, щоб створити умови для усвідомлення росіянами такої потреби.

"Росія, яка не несе загрози іншим країнам, стане стратегічною перемогою міжнародного співтовариства", - заявив глава МЗС.

Кулеба закликав не грати в лицемірні ігри тих у світі, хто каже, що це не їхня війна. Адже російська агресія проти України має глобальні наслідки для продовольчої та енергетичної безпеки, міжнародного миру та безпеки.

"Жодна країна в світі не хоче, щоб постійний член Радбезу ООН, ядерна держава, мала право на збройне вторгнення та масові звірства. Якщо Росії це зійде з рук, всі інші, хто хоче змінювати кордони силою, матимуть спокусу це повторити. Люди можуть сто разів сказати “це не наша війна”, але правда в тому, що російська агресія проти України має глобальні наслідки. Тому ми всі зацікавлені в її якнайшвидшому завершенні перемогою України, яка захищає не лише себе, але і правила, на яких заснований світ", - наголосив він.

Міністр заявив, що результатом війни буде повна інтеграція України як в ЄС, так і у НАТО: "Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід та морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було би нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки. У ширшому розумінні, східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору. Це доконаний факт. Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не маю сумнівів".