У колонії в Оленівці залишається 150 українців, не тільки військових - омбудсмен

Російські окупанти чинять тиск на утримуваних українців, щоб ті відмовлялися повертатися на контрольовану українським урядом територію, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

"Нам часто дають інформацію, що той чи інший громадянин чи громадянка України не хочуть повертатися. Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити. Як один із варіантів, коли я особисто присутній і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну. Все інше я розглядаю як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не поверталися", - сказав Лубінець в інтерв'ю "Радіо Свобода", оприлюдненому в неділю.

"Особисто я був присутній під час одного з обмінів. Шість жінок на початку відмовилися від повернення до України. Я сказав, що я в це повірю тільки тоді, коли мені особисто вони про це скажуть. Було організоване тут же моє спілкування. З шести жінок чотири жінки після спілкування зі мною повернулися в Україну. Насправді там просто десь психологічний тиск, десь маніпуляції", - додав він.

Омбудсмен повідомив, що окупанти не допускають ні його, ні інших представників України до українців, утримуваних у колонії в окупованій Оленівці Донецької області. Водночас, за його словами, там утримується 150 громадян України, зокрема цивільних осіб.

"Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку. За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові", - сказав Лубинець.

На запитання про можливість обміну представників Української Православної церкви (Московського Патріархату) "на утримуваних в РФ українців він відповів, що не хотів загострювати питання саме на представниках церкви".

"Можу сказати, що будь-який громадянин РФ, який цікавить російську владу, ми готові розглядати будь-які варіанти повернення їх на територію Росії задля повернення наших героїв. Ми можемо міняти тільки військовополонених. Цивільних ми можемо тільки відпускати в рамках, можливо, якихось взаємних зобов’язань. Чи, наприклад, після засудження відправляти їх на територію Російської Федерації для відбування покарання. Для нас дуже важливо, по-перше, знайти юридичні підстави. І вони у нас є. При чому різні варіанти. І друге: так, ми готові це робити", - сказав Лубинець.

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/lubinets-chervonyi-khrest-obmin-polonenymy/32170006.html