У Сумській області зафіксовано 48 прильотів снарядів - заступник керівника ОП

Окупанти обстрілювали прикордонні території Сумської області з артилерії, зафіксовано 48 прильотів снарядів, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграм-каналі.

"Крім того, росіяни з квадрокоптера скинули снаряд на житловий будинок. В результаті ураження почалася пожежа, будинок повністю згорів. Також завдано ракетного удару С-300 в селищі Велика Писарівка. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, 20 приватних будинків, а також адміністративні будівлі", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.