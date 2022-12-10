Події

13:19 10.12.2022

У Сумській області зафіксовано 48 прильотів снарядів - заступник керівника ОП

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У Сумській області зафіксовано 48 прильотів снарядів - заступник керівника ОП

Окупанти обстрілювали прикордонні території Сумської області з артилерії, зафіксовано 48 прильотів снарядів, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграм-каналі.

"Крім того, росіяни з квадрокоптера скинули снаряд на житловий будинок. В результаті ураження почалася пожежа, будинок повністю згорів. Також завдано ракетного удару С-300 в селищі Велика Писарівка. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, 20 приватних будинків, а також адміністративні будівлі", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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