У Чорному морі на бойовому чергуванні 10 ворожих кораблів окупантів - ВМС ЗСУ

Десять кораблів російських окупантів перебувають наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні, повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України в Facebook.

В Азовському морі окупанти також продовжують контролювати морські комунікації, триваючи на бойовому чергуванні два кораблі, йдеться в повідомленні.

У Середземному морі перебувають дев'ять ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 76 ракет;

За минулу добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 29 суден у напрямку до Азовського моря, з них 10 суден рухалися з протоки Босфор, і 12 суден у напрямку до Чорного моря, з них 9 суден у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних судах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.