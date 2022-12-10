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12:01 10.12.2022

У МЗС України закликали посилити тиск на РФ і створити спецтрибунал щодо злочину її агресії

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У МЗС України закликали посилити тиск на РФ і створити спецтрибунал щодо злочину її агресії

 Порушення прав людини і основних свобод, а також гуманітарного права, що здійснюються РФ в Україні, загрожують належному функціонуванню міжнародної правозахисної системи, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди Міжнародного дня прав людини, опублікованій в суботу вранці на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Переконані, що завадити цьому можуть лише спільні міжнародні зусилля щодо посилення більш ефективного реагування, запобігання та покарання за такі злочини", - йдеться у заяві.

У МЗС України також закликали міжнародне співтовариство посилювати тиск на РФ, щоб вона "припинила порушення прав людини і звільнила всіх незаконно позбавлених волі громадян України".

"Ми також наголошуємо на необхідності створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Покарання РФ і її керівництва виключить можливість повторення агресії Росії в майбутньому", - наголошується в заяві відомства.

Відзначається, що 74 роки потому прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини РФ, яка досі залишається членом ООН, "відверто демонструє зневагу до принципів, закладених у Загальній декларації, Європейській Конвенції про захист прав людини та її основоположних свобод, а також в інших міжнародно-правових інструментах".

"Порушення державою-агресором прав і свобод людини тривають з 2014 року... Після 24 лютого 2022 року слідчі органи Національної поліції України розпочали 47 822 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми поплічниками. Понад 140 громадян України залишаються незаконно заарештованими Росією за політично мотивованими звинуваченнями, і ця цифра продовжує зростати. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська окупаційна адміністрація винесла низку нікчемних вироків політв’язням в Криму, загальний термін ув’язнення яких вже становить понад 1300 років", - наголошується в заяві.

"Росія має негайно покласти край утискам політичних, мовних, культурних і релігійних прав на тимчасово окупованих територіях України, припинити незаконне утримання в неволі та протиправне переслідування українських громадян", - резюмували в МЗС України.

Теги: #мзс #права_людини

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