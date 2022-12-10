Події

11:38 10.12.2022

Окупанти ввечері завдали удару по Великописарівській ОТГ Сумської області, пошкоджено приватні будинки, автомобілі та банк

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Окупанти ввечері завдали удару по Великописарівській ОТГ Сумської області, пошкоджено приватні будинки, автомобілі та банк

 Російські окупанти близько 21:00 вечора в п'ятницю завдали ракетного удару по території Великописарівської об'єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ракета С-300 розірвалася у центрі населеного пункту і пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний будинок, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, 5 магазинів і автомобілі", - написав Живицький у телеграм-каналі вранці в суботу.

Великописарівська ОТГ охоплює смт Велика Писарівка та 23 села. На сході безпосередньо межує з РФ. Центр Великої Писарівки розташований приблизно за 5 км від державного кордону.

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область #живицький

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