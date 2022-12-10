В Одесі відключені від е/е всі споживачі крім критичної інфраструктури

Чергова атака Росії на об'єкти енергоінфраструктури в Одеській області вночі в суботу призвела до руйнування одразу кілька об'єктів, що ускладнило ситуацію з електропостачанням в області та місті, повідомила "ДТЕК Одеські електромережі".

"Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключені від електроенергії всі споживачі крім критичної інфраструктури", – зазначила компанія у Facebook вранці.

Вона зазначила, що по населених пунктах області також відбуваються екстрені відключення.

"ДТЕК Одеські електромережі" уточнили, що на місці ударів прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків, відновлення зруйнованих об'єктів почнеться, тільки-но на це буде дано дозвіл військових.

Раніше в суботу Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські війська в ніч на суботу дронами-камікадзе атакували енергетичні об'єкти в Одеській області, "завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів".

В ОК "Південь" уточнили, що українська протиповітряна оборона чотири Shahed-136 збила над Херсонщиною, чотири - над Миколаївщиною і ще два - над Одещиною.