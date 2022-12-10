Втрати окупантів за добу склали 370 осіб, 3 танки, 5 бойових машин та 1 артсистему

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу склали близько 370 одиниць особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок суботи, 10 грудня, склали близько 93 тис 760 осіб, повідомляється на фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.12 орієнтовно склали особового складу - близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано, танків - 2940 (+3) од, бойових броньованих машин - 5917 (+5) од, артилерійських систем – 1927 (+1) од, РСЗВ – 397 (+2) од., засоби ППО ‒ 211 (+0) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 264 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+ 0), крилаті ракети – 592 (+0), кораблі /катери – 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4) од., спеціальна техніка – 167 (+3)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та лиманському напрямках. Дані уточнюються.