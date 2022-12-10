Події

08:29 10.12.2022

Окупанти з РСЗВ обстріляли Очаківську ОТГ Миколаївського району

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Окупанти з РСЗВ обстріляли Очаківську ОТГ Миколаївського району

Російські окупанти з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) на ранок суботи обстріляли Очаківську ОТГ Миколаївського району, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Миколаївський район: Сьогодні, 10 грудня, з 04:00 ворог завдав ударів із РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови військової адміністрації, у самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах спостерігається спокійна ситуація.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська #очаків

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