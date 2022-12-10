Події

08:17 10.12.2022

Повітряні сили ЗСУ збили 10 із 15 дронів "Shahed" над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями

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Повітряні сили ЗСУ збили 10 із 15 дронів "Shahed" над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями

Підрозділи командування "Південь" Повітряних сил Збройних сил України збили 10 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136/131" над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

"Повітряні сили збили 10 із 15 дронів-камікаде "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні командування у телеграм-каналі.

За даними Повітряного командування, в ніч проти 10 грудня російські окупанти знову атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва.

Теги: #україна #повітряні_сили #дрони

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