Повітряні сили ЗСУ збили 10 із 15 дронів "Shahed" над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями

Підрозділи командування "Південь" Повітряних сил Збройних сил України збили 10 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136/131" над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

"Повітряні сили збили 10 із 15 дронів-камікаде "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні командування у телеграм-каналі.

За даними Повітряного командування, в ніч проти 10 грудня російські окупанти знову атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва.