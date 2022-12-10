Окупанти у п'ятницю 48 разів обстрілювали дві прикордонні громади Сумської області

Російські війська упродовж п'ятниці 48 разів обстрілювали дві прикордонні громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог завдав 48 ударів по прикордонню", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, за словами Живицького, ворог обстріляв прикордонне поселення у Шалигінській громаді з мінометів 120 мм калібру. Було 8 прильотів.

У Юнаківській громаді 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння.

"В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань", - зазначив він.

Також голова ОВА уточнив, що станом на 8 грудня у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на цивільний будинок. Спалахнула пожежа і будинок згорів дощенту.

"Людей врятувало лише те, що їх на цей момент не було вдома", - написав Живицький.