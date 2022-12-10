Єрмак презентував послам G7 "формулу миру" Зеленського

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак презентував послам країн "Великої сімки" "формулу миру" глави української держави Володимира Зеленського, запропоновану ним на саміті G20 у листопаді, повідомила прес-служба президента.

"Як зазначив глава Офісу глави держави, напрацювання такого документа є важливим для подолання російського наративу, особливо поширеного в країнах Африки, Латинської Америки та Азії, що нібито Росія готова до переговорів і закінчення війни, а Україна відмовляється", - йдеться у повідомленні.

"На переконання президента, ми потребуємо чіткого відкритого плану миру", - сказав він.

За словами Єрмака, українська формула миру націлена на те, щоб закінчити війну та унеможливити повторення агресії, захоплення територій, а також ядерного, продовольчого шантажу та заподіяння шкоди екології.

Україна розраховує на підтримку цієї формули країнами G7 та пропонує державам стати лідерами щодо виконання тих чи інших її пунктів, зазначив Єрмак.

Окрім того, Україна ініціює запуск дипломатичного процесу для роботи над запровадженням формули. "Першим практичним кроком може стати зустріч лідерів, щоб продемонструвати єдність у прагненні миру", – сказав він.

Також Єрмак подякував представникам країн G7 за підтримку України у боротьбі з агресією Росії. Він наголосив, що їхня допомога важлива як для української армії, яка протистоїть російському загарбникові, так і цивільному населенню, щоб пережити зиму в умовах російських атак української енергетичної інфраструктури.

Крім того, Єрмак закликав до продовження співпраці щодо подолання продовольчої кризи, зокрема, шляхом реалізації ініціативи Зеленського Grain from Ukraine.

"Світ повинен знати, що Штати, Канада, Німеччина, Японія, Франція, Великобританія, Італія – ми разом. І ми допомагаємо людям, зокрема дітям, в Африці, Азії, а не в Росії. І ця криза сталася тому, що Росія вторглася в Україну", – резюмував він.