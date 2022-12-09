До нового пакета військової допомоги США Україні увійшли боєприпаси для HIMARS, 80 тис. снарядів калібру 155 мм - Пентагон

Черговий пакет військової допомоги США Україні на суму $275 млн, зокрема, включає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS і 80 тис. 155-мілметрових артилерійських снарядів, йдеться в заяві Пентагону.

Крім того, США мають намір передати Україні системи для боротьби з безпілотниками та засоби протиповітряної оборони, позашляховики HMMWV у комплектації машин швидкої допомоги та медичне обладнання, 150 електрогенераторів та похідне спорядження.

Отже, згідно з пресрелізом, з 2014 року США надали Україні військову допомогу на суму приблизно $22,1 млрд, зокрема понад $19,3 млрд із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше у п'ятницю президент США Джо Байден доручив держсекретарю Ентоні Блінкену проконтролювати витрачання ще $275 млн, спрямованих на військову допомогу Україні.