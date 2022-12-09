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21:24 09.12.2022

"ДТЕК" анонсував нові графіки стабілізаційних відключень у Києві

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"ДТЕК" анонсував нові графіки стабілізаційних відключень у Києві

Енергохолдинг "ДТЕК" анонсував нові графіки стабілізаційних відключень у Києві, залежно від дефіциту електроенергії в системі.

"Від сьогодні в Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень. Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, яка склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - ідеться у повідомленні компанії у телеграм-каналі у п'ятницю увечері.

Згідно з повідомленням, графіки складаються із трьох категорій. Білий колір на графіку означає, що світло є і наразі його наявність гарантована, сірий колір на графіку: в цей час не буде світла, світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.

Якщо та чи інша адреса відсутня у списку, в компанії просять повідомляти через сайт (https://www.dtek-kem.com.ua/ru), на фейсбук-сторінці (https://www.facebook.com/dtekkem), або у колцентрі (https://www.dtek-kem.com.ua/ru/contacts).

У "ДТЕК" зазначили, що незабаром оновлені графіки почнуть працювати в Одеській і Дніпропетровській областях.

Теги: #дтек #графіки

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