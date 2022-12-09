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19:45 09.12.2022

США виділяють Україні $275 млн як військову допомогу - Білий дім

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США виділяють Україні $275 млн як військову допомогу - Білий дім

Президент США Джо Байден у п'ятницю розпорядився про надання військової допомоги Україні на суму $275 млн, повідомляє Білий дім.

Згідно з повідомленням на сайті Білого дому, президент розпорядився "про виділення до 275 мільйонів доларів на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та навчання, надати допомогу Україні".

У свою чергу представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що нова військова допомога, зокрема, матиме стосунок до протиповітряної оборони України.

"Україна отримає нові можливості для посилення протиповітряної оборони та для протидії загрозам з боку безпілотників", - наводить його слова видання New York Post.

Він додав, що США передадуть Україні більше боєприпасів для реактивних систем залпового вогню HIMARS і для артилерії.

Як повідомлялося, профільні комітети Палати представників та Сенату США домовилися щодо проєкта оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік на суму $847,3 млрд.

Документом передбачено "розширити та модифікувати ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки", 2023 року на ці цілі планується виділити додатково $800 млн.

Теги: #сша #допомога

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