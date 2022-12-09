Гуманітарний комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності РПЦ в Україні - нардепи

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав три законопроєкти щодо заборони діяльності Російської православної церкви (РПЦ) в Україні, повідомив член комітету Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформполітики одноголосно підтримав три важливі законопроєкти щодо московської церкви в Україні: №8221 про заборону РПЦ та підлеглих їй структур, №8012 - звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо передачі в безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній церкві України, а також №8262 - про спрощення переходу з так званої УПЦ до ПЦУ", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

У свою чергу заступник голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" уточнила, що цей пакет законопроєктів парламенту рекомендували ухвалити у першому читанні.

Вона пояснила, що законопроєкт №8221 встановлює заборону діяльності РПЦ на території України, релігійних організацій, які безпосередньо або як складові іншої релігійної організації входять до структури РПЦ, а також релігійних центрів, що входять до складу або визнають підпорядкування в канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

Згідно із законопроєктом, усі договори, пов'язані з використанням майна, термін дії яких не минув, підписані між резидентами України з відповідною забороненою іноземною релігійною організацією, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є, припиняються достроково.

Також встановлюються особливості найменування релігійних організацій, зокрема можливість релігійної організації використовувати у своїй назві (і повній, і скороченій), найменуванні слово "православний" або "православна" у відмінках виключно у випадку, якщо ця релігійна організація в канонічних та організаційних питаннях підпорядкована Православній церкві України.

Законопроєкт №8262, як зазначила Кравчук, регулює процедури зміни підпорядкованості та внесення змін до статуту релігійної організації, передачі державного чи комунального майна у безоплатне користування чи позику релігійній організації. При цьому встановлюється заборона передавати державне або комунальне майно в оренду, безоплатне користування чи позику релігійній організації, пов'язаній з РПЦ.

Щодо проєкту постанови №8012 парламентарій зазначила, що "використання церкви та почуттів віруючих для формування п'ятої колони в Україні, поширення ворожої пропаганди, пособництво воєнним злочинцям та незаконне зберігання зброї має припинитися".

Крім того, Кравчук додала, що гуманітарний комітет рекомендував ухвалити в першому читанні також законопроєкт №7403 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обмеження надання статусу неприбуткових організацій, які не є платниками податків, релігійним організаціям, що входять до структури релігійної організації, керівний центр якої перебуває у державі, яка здійснила військову агресію проти України та або тимчасово окупувала частину території України. Законопроєктом пропонується заборонити релігійним організаціям, пов'язаним із РПЦ, мати статус неприбуткової організації та не бути платником податків.