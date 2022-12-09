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19:09 09.12.2022

Гуманітарний комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності РПЦ в Україні - нардепи

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Гуманітарний комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності РПЦ в Україні - нардепи

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав три законопроєкти щодо заборони діяльності Російської православної церкви (РПЦ) в Україні, повідомив член комітету Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформполітики одноголосно підтримав три важливі законопроєкти щодо московської церкви в Україні: №8221 про заборону РПЦ та підлеглих їй структур, №8012 - звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо передачі в безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній церкві України, а також №8262 - про спрощення переходу з так званої УПЦ до ПЦУ", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

У свою чергу заступник голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" уточнила, що цей пакет законопроєктів парламенту рекомендували ухвалити у першому читанні.

Вона пояснила, що законопроєкт №8221 встановлює заборону діяльності РПЦ на території України, релігійних організацій, які безпосередньо або як складові іншої релігійної організації входять до структури РПЦ, а також релігійних центрів, що входять до складу або визнають підпорядкування в канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

Згідно із законопроєктом, усі договори, пов'язані з використанням майна, термін дії яких не минув, підписані між резидентами України з відповідною забороненою іноземною релігійною організацією, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є, припиняються достроково.

Також встановлюються особливості найменування релігійних організацій, зокрема можливість релігійної організації використовувати у своїй назві (і повній, і скороченій), найменуванні слово "православний" або "православна" у відмінках виключно у випадку, якщо ця релігійна організація в канонічних та організаційних питаннях підпорядкована Православній церкві України.

Законопроєкт №8262, як зазначила Кравчук, регулює процедури зміни підпорядкованості та внесення змін до статуту релігійної організації, передачі державного чи комунального майна у безоплатне користування чи позику релігійній організації. При цьому встановлюється заборона передавати державне або комунальне майно в оренду, безоплатне користування чи позику релігійній організації, пов'язаній з РПЦ.

Щодо проєкту постанови №8012 парламентарій зазначила, що "використання церкви та почуттів віруючих для формування п'ятої колони в Україні, поширення ворожої пропаганди, пособництво воєнним злочинцям та незаконне зберігання зброї має припинитися".

Крім того, Кравчук додала, що гуманітарний комітет рекомендував ухвалити в першому читанні також законопроєкт №7403 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обмеження надання статусу неприбуткових організацій, які не є платниками податків, релігійним організаціям, що входять до структури релігійної організації, керівний центр якої перебуває у державі, яка здійснила військову агресію проти України та або тимчасово окупувала частину території України. Законопроєктом пропонується заборонити релігійним організаціям, пов'язаним із РПЦ, мати статус неприбуткової організації та не бути платником податків.

Теги: #рада #упц_мп

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