До Києва на запрошення Кличка приїхала мер Барселони Колау

Мер Барселони Ада Колау, яка відвідала Київ на запрошення мера столиці Віталія Кличка, висловила захоплення мужністю українського народу та запевнила, що зробить усе можливе, щоб партнери надалі допомагали Україні та Києву.

"Бо Україна – це Європа. І у вашій країні скоюють злочини проти людяності", - наголосила мер Барселони, слова якої наводяться на особистому сайті Віталія Кличка.

У свою чергу мер Києва подякував Аду Колау за візит до Києва у воєнний час, а також за допомогу киянам, які рятувалися від війни у Барселоні. Він розповів, що, незважаючи на складнощі, спричинені терористичними атаками росії, влада Києва робить все можливе для життєзабезпечення міста, надання сервісів його мешканцям, відновлює зруйновану інфраструктуру та пошкоджене обстрілами житло, облаштує пункти обігріву.

"Ми розуміємо, що для подолання викликів, які виникли перед Україною, нам і надалі потрібна потужна допомога міжнародних партнерів. Ми разом маємо перемогти ворога та відновити безпеку на нашому континенті. І нам дуже буде потрібна ваша допомога і для повоєнного відновлення країни і, зокрема , столиці", – наголосив Віталій Кличко і додав, що сьогодні Київ буде радий будь-якій можливій допомозі. Насамперед, для того щоб пережити цю складну зиму.

Так, Київ уже отримав від Барселони як допомогу два пожежних автомобілі. Ще два таких авто Барселона обіцяє передати на початку наступного року. А також – чотири потужні генератори, автокран з вантажопідйомністю до 40 тонн та захисні костюми для рятувальників проти різних видів загроз.

Київ та Барселона підписали Меморандум про побратимство між містами 24 вересня цього року під час візиту Віталія Кличка до Барселони. Барселона стала сьомим європейським містом, з яким Київ підписав побратимство від початку широкомасштабної агресії Росії.