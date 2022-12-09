Велика Британія услід за США вводить санкції проти молдовських бізнесменів Плахотнюка та Шора

Велика Британія запроваджує санкції щодо молдовських олігархів-втікачів Володимира Плахотнюка та Ілана Шора, повідомило посольство Великої Британії у Молдові.

"Щодо громадян Молдови Володимира Плахотнюка та Ілана Шора, які переховуються від молдовського правосуддя, введено санкції з боку уряду Великої Британії відповідно до положення про британські антикорупційні санкції. Таким чином, будь-які активи Плахотнюка чи Шора у Великій Британії або на будь-якій із заморських територій як Британські Віргінські острови або Кайманові острови, будуть заморожені", - наголошується в повідомленні.

Крім того, британським громадянам буде заборонено всі економічні угоди з будь-якою з підсанкційних осіб. Цим особам також відмовлено у в'їзді до Великої Британії.

Раніше, у жовтні, про санкції проти Плахотнюка та Шора оголосили США. Американські санкції, запроваджені "за системну корупцію та втручання у вибори", поширюються також на пов'язаних із бізнесменами юридичних та фізичних осіб.

Як повідомляв посол США в Молдові Кент Логсдон, санкції передбачають заборону на в'їзд до США, зокрема іммігрантів. Вони також забороняють здійснювати підсанкційним особам транзакції на території США та з американськими громадянами. Під санкції, зокрема, потрапила і дружина Шора – російська співачка Жасмін.