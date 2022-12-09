Події

14:07 09.12.2022

Окупанти пошкодили та зруйнували понад 2,8 тис. навчальних закладів із 24 лютого - МОН

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Окупанти пошкодили та зруйнували понад 2,8 тис. навчальних закладів із 24 лютого - МОН

Російські окупаційні війська пошкодили або зруйнували повністю будівлі понад 2,8 тис. навчальних закладів із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

"100 днів освітнього процесу в цьому навчальному році – в умовах воєнного стану. За ці 100 днів ракетні атаки росіян пошкодили та зруйнували понад 390 закладів освіти, а від початку повномасштабного вторгнення – більше ніж 2,8 тис.", - написав міністр освіти Сергій Шкарлет у телеграм-каналі.

За даними сайту Міносвіти з моніторингу збитків від вторгнення РФ в Україну, на сьогодні щонайменше 337 навчальних закладів зруйновано повністю.

Теги: #війна #школи #руйнування

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